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07 Ekim 2018 Pazar 17:25

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneğinden teröre tepki

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ile beraberindeki üyeler Batman’da 8 askerin şehit olduğu terör saldırısına tepki gösterildi.Batman’ın Gercüş ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan EYP’nin...

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneğinden teröre tepki
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Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ile beraberindeki üyeler Batman’da 8 askerin şehit olduğu terör saldırısına tepki gösterildi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 asker için Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ile beraberindeki dernek üyeleri basın açıklaması yaparak terörü lanet edip teröre inat vatandaşların bir birine daha çok kenetlenmesi gerektiğini vurguladılar.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her türlü zorluklara dün olduğu gibi bugünde dimdik ayakta olacağını hiçbir kirli oyunun vatandaşların kardeşliğini bozamayacağını söyleyerek açıklamalarda bulunan Başkan Atız, “Bizler için, vatanı için Batman’da şehit düşen askerlerimiz ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vatan, doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ile bir bütündür. Bunu değiştirmeyi aklının ucundan geçiren zihniyet kabul edilemez. Bu tepkilerimizde, bu yürüyüşlerimizde bunun bir göstergesidir. Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği olarak üyelerimiz ile birlikte devletimizin ve güvenlik güçlerimizin her daim yanındayız. Bu birlik ve beraberliğimiz her daim devam edecektir” diye konuştu.
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