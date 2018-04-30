Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Türkiye’nin birçok bölgesi ile dünyanın dört bir tarafına yerli ve milli tohum ihracatı yapan Ar-Ge tohum tesislerini gezerek, incelemede bulundu.Adıyaman sertifikalı tohumun merkezi oluyor. Adıyaman’ın...

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Türkiye’nin birçok bölgesi ile dünyanın dört bir tarafına yerli ve milli tohum ihracatı yapan Ar-Ge tohum tesislerini gezerek, incelemede bulundu.

Adıyaman sertifikalı tohumun merkezi oluyor. Adıyaman’ın tarihi ören yerlerinin isimleriyle tohum üretimi yapan Olgunlar Tohumculuk, Perre ve Cendere ismiyle ürettikleri yıllık 20 bin ton yerli ve milli hububat tohumunu Türkiye’deki iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediyor.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’la birlikte Adıyaman merkeze bağlı Eski Hısnı Mansur Köyüne giderek, AR-GE tohum tesislerini gezerek, incelemelerde bulundu.

Köye gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı ve beraberindeki heyeti Köy Muhtarı Ferhat Olgun ve köy halkı karşıladı. Köylülerle tek tek tokalaşan Vali Kalkancı, köy halkı ile sohbet ederek, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Köyde 17 çeşit tohum üretimi yapan Ar-Ge tesisini de gezen Vali Nurullah Naci Kalkancı, firma sahibi Murat Olgun’dan üretilen tohumlar hakkında bilgi aldı.

Üretilen tohumların kalitesi ile ilgili Vali Kalkancı’ya bilgi veren Firma Sahibi Murat Olgun, “Ürettiğimiz tohumlar kendi üretimimiz olup, tamamen yerli ve millidir. Ar-Ge tesislerinde ürettiğimiz sertifikalı tohumlarla çiftçimiz yüksek verim elde etmektedir. Çiftçilerimize en iyi ve en kaliteli hububat ve baklagil tohumu çeşitlerini sunmak için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Yıllık ürettiğimiz 20 bin ton sertifikalı tohumu Türkiye’deki iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediyoruz. Böylece hem çiftçimiz kazanıyor hem de ülkemiz ekonomisine doğrudan katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, yerli ve milli tohumculuğa yaptıkları katkılardan dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.

Ar-Ge tesislerinde ürettikleri tohumlara Adıyaman’ın tarihi ören yerlerinden Perre ve Cendere ismini vererek kentin tanıtımına da katkı sağlayan firma, bu ismi tescillemeleri halinde tohumculuk alanında Adıyaman’ın ismini dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Sertifikalı tohum alanında her geçen gün üretimi artırarak, sertifikalı tohumun merkezi olan Adıyaman’da, hazineden tahsis edilen 145 dönümlük bir alan üzerinde önümüzdeki günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Sertifikalı Tohum Test Müdürlüğü kurulacak olup, bu iş için 4 milyon TL ödeneğin ayrıldığı öğrenildi.