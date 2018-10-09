ADIYAMAN:
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09 Ekim 2018 Salı 08:29

Adıyaman Turizm Konsantrasyon Merkezi Programına eklendi

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’nın yer aldığı Turizm Konsantrasyon Merkezi Programına Adıyaman’a dahil edildi.Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak ve Yakup Taş, Kültür ve Turizm Bakanı...

Adıyaman Turizm Konsantrasyon Merkezi Programına eklendi
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Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’nın yer aldığı Turizm Konsantrasyon Merkezi Programına Adıyaman’a dahil edildi.

Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak ve Yakup Taş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Ziyarette Adıyaman’ın turizm yatırımları ile ilgili istişareler yapılırken, Turizm Konsantrasyon Merkezi Programına Adıyaman’ın eklenmesi konusu konuşuldu.

Milletvekili Ahmet Aydın, Turizm Konsantrasyon Merkezi Programına Adıyaman’ın dahil edildiğini ve bunun kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu açıkladı.

Ahmet Aydın, “Adıyaman’ın Türkiye’de belirlenen konsantrasyon bölgelerinden birinde olması son derece önemlidir. Turizm tanıtma ve güçlendirme fonundan ciddi destek alacak. Yedi bölge belirlenerek, bölge illerinin birbirleri ile iletişimi ve etkileşimi sağlanacak. Birlikte projeler geliştirilecek. Kültür ve turizm yatırımlarına ciddi destek sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız görüşmede Adıyaman’ın da programa dahil edileceği dile getirdi. Kendisine Adıyaman halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’nın yer aldığı Turizm Konsantrasyon Merkezi Programında Adıyaman’ın olmaması nedeniyle Adıyaman’da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu.
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