Adıyaman Üniversitesi ‘Damla Projesi’ gönüllü öğrencilerini ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ‘Damla Projesi’ kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinden Adıyaman’a gelen 45 kişilik gönüllü öğrenci grubu Üniversiteyi ziyaret etti.Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ‘Damla Projesi’ kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinden Adıyaman’a gelen 45 kişilik gönüllü öğrenci grubu Üniversiteyi ziyaret etti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından rektörlük makamında kabul edilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve beraberindeki gönüllü öğrenci grubu, Rektör Prof. Dr. Gönüllü’ye Damla Projesi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Proje ile ilgili Rektör Gönüllü’ye bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, tamamen gönüllülük esasına dayalı olan proje kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Keleş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ’Damla Projesi’ ile yerli ve yabancı üniversiteli gençler, gittikleri şehrin kültürünü ve yöre halkını yakından tanıma fırsatı buluyor. Damla Projesi gençlerin maddi karşılık beklemeden, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak için toplumsal bir girişime destek olmalarını sağlamak amacıyla 2014 yılında başlatıldı. Proje kapsamında okul, aile, kurum, yetimhane, huzurevi ve engelli dernekleri gibi çeşitli yerler ziyaret edilip çevre temizliği, fidan dikimi, boyama gibi aktiviteler yapılıyor. Bu kapsamda ilimizin üniversitesini de ziyaret etme şansımız oldu. Misafirperverliklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Gönüllü ise Damla Projesinin toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk açısından çok faydalı olacağına inandığını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının bu güzel projesine katılan gençleri yürekten kutluyorum. Hiç bir beklenti içerisinde olmadan tanımadığı insanlara bu tür gönüllük çalışmasıyla yardımcı olan bu gençler proje sonrasında da bu kültürü devam ettirecekleri için diğer arkadaşlarına, başka insanlara da örnek olacaklar. Üniversitemizi ziyaretlerinden dolayı da başta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’e ve gençlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretin ardından gençler, Adıyaman Üniversitesi merkez külliyesini gezdi.