Adıyaman’da 160 ton saman yandı

Adıyaman’da, 160 ton saman bilinmeyen nedenden dolayı yanarak kül oldu.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında arazide bulunan Abdurrahman Turan’a ait saman bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden köylüler...

Adıyaman’da, 160 ton saman bilinmeyen nedenden dolayı yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında arazide bulunan Abdurrahman Turan’a ait saman bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden köylüler itfaiye ekiplerine bilgi vererek alevlere müdahale etti. Gelen ihbar ile kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahalelerde bulunarak yangını söndürdü. Meydana gelen yangında 160 ton saman yanarak kül oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.