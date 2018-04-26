Adıyaman’da Dünya Aşı Haftası kutlandı

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Birimi tarafından 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde Dünya Aşı Haftası açılış töreni düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından katılımcılara meyve ikramında bulunuldu.

Aşı Haftasıyla alakalı olarak açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ise, “Aşı, insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneği olan virüs, bakteri gibi mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin etkilerinin ortada kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelere denir. Aşı insanları hastalıklardan ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek, çocuk ölümleri ve sakatlıkları önleyebilmek amacıyla sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır” diye konuştu.