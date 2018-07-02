ADIYAMAN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:33

Adıyaman’da fuhuş operasyonu: 2 Gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi 30169 Sokak içerisinde...

Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 2 Gözaltı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi 30169 Sokak içerisinde bulunan bir ikamete fuhuş operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında K.B. isimli bir kadın ile G.Y., isimli bir erkek şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1’i bayan 2 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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