Adıyaman’da fuhuş operasyonu: 2 Gözaltı

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından ihbar edilen eve yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Altın şehir evlerinde fuhuş yapıldığına dair vatandaşlar 155 Polis İmdat hattına ihbarda...

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından ihbar edilen eve yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Altın şehir evlerinde fuhuş yapıldığına dair vatandaşlar 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri ihbar edilen eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında konuyla ilgili olarak biri bayan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.