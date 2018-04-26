Adıyaman’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Adıyaman Üniversitesi düzenlenmesinde destek verdiği 3. Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant açarak ürünlerini sergiledi.

Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve toplamda 55 ilden 115 firmanın katıldığı fuarda Adıyaman Üniversitesi de ürünleriyle yerini aldı. Adıyaman Üniversitesi gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili birimlerinin ürünleriyle birlikte temsil edildiği fuarda üniversite standı ziyaretçilerin beğenisini topladı. Gösterilen ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Adıyaman Üniversitesi stant görevlileri, “Üniversitemizin çeşitli birimlerinde üretilen ürünler burada sergileniyor. Mesela stantlarımızda Üniversitemiz Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ADYÜTAYAM) yetiştirilen organik gıda ürünleri olan, erik, çilek, badem, bakla, ada çayı, salça ve pekmezin yanı sıra toprak analizinde kullanılan laboratuar malzemeleri ve solucan gübresi yer alıyor. İlgiden oldukça memnunuz” diye konuştu.