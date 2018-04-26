ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:22

Adıyaman’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Adıyaman Üniversitesi düzenlenmesinde destek verdiği 3. Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant açarak ürünlerini sergiledi.Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve toplamda 55 ilden 115 firmanın katıldığı fuarda...

Adıyaman'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman Üniversitesi düzenlenmesinde destek verdiği 3. Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant açarak ürünlerini sergiledi.

Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve toplamda 55 ilden 115 firmanın katıldığı fuarda Adıyaman Üniversitesi de ürünleriyle yerini aldı. Adıyaman Üniversitesi gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili birimlerinin ürünleriyle birlikte temsil edildiği fuarda üniversite standı ziyaretçilerin beğenisini topladı. Gösterilen ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Adıyaman Üniversitesi stant görevlileri, “Üniversitemizin çeşitli birimlerinde üretilen ürünler burada sergileniyor. Mesela stantlarımızda Üniversitemiz Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ADYÜTAYAM) yetiştirilen organik gıda ürünleri olan, erik, çilek, badem, bakla, ada çayı, salça ve pekmezin yanı sıra toprak analizinde kullanılan laboratuar malzemeleri ve solucan gübresi yer alıyor. İlgiden oldukça memnunuz” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku