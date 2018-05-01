Adıyaman’da huzur uygulamasında 3 bin 822 kişi sorgulandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yapılan huzur, güven uygulamasında 3 bin 822 kişi sorgulandı.Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü,...

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yapılan huzur, güven uygulamasında 3 bin 822 kişi sorgulandı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada aranması olan 16 şahıs ise yakalandı.

33 bölgede yapılan uygulamalar kapsamında 3 bin 822 şahıs, 460 araç, 174 iş yeri arandı. 291 polisin görev aldığı uygulamada, aranması olan 16 şahıs, 5 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan kontrol edilen 460 araçtan 9’una cezai işlem uygulandı.

Uygulamaların halkın can ve mal güvenliği için aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.