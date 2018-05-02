ADIYAMAN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:18

Adıyaman’da ilkokullarda yetenekli sporcular tespit ediliyor

Adıyaman’da "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ilkokullarda uygulamaya konularak, yetenekli sporcular tespit ediliyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan ‘Türkiye Sportif...

Adıyaman'da ilkokullarda yetenekli sporcular tespit ediliyor
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Adıyaman’da "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ilkokullarda uygulamaya konularak, yetenekli sporcular tespit ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ 81 İldeki ilkokullarda uygulamaya konulacak. Proje ile yetenekli sporcular tespit edilerek, spora teşvik edilecek. Başlayacak olan yeni proje ile birlikte Adıyaman genelinde büyük çalışmanın başlatılacağına dikkat çeken Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Oluşturulacak olan il proje uygulama ekibinde her grup için 10 beden eğitimi öğretmeni ve 7 gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğüne bağlı görev yapan antrenör bulunacak. Yapılacak taramalar öncesi halk eğitim merkezinde ilkokul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerle bir bilgilendirme toplantısı yapılarak projenin detayları anlatıldı. Merkeze bulunan 28 ilkokullarda 4 bin 909 üçüncü sınıf öğrencisini kapsayacak olan projenin planlama takvimi 2 Mayıs ve 5 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Umarım spora karşı ilgisi olan yetenekli çocuklarımızın tespiti başarı ile yapılarak onların gelişimine büyük bir katkı sağlayacak olan eğitimlerine başlanır” diye konuştu.

Toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, Adıyaman Üniversitesi Besyo Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Koç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve gençlik hizmetleri spor şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.
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