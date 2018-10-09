Adıyaman’da ‘İyilik sizin kanınızda var’ kan bağışı kampanyası başlatıldı

Sağlık-Der Adıyaman Şube Başkanlığı ile Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘İyilik sizin kanınızda var’ kampanyası kapsamında kan bağışı gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen Adıyaman Kızılay Kan Merkezi tarafından alınan kan bağışlarına dernek üyeler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bir gün boyunca devam edecek olan kan bağışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık- Der Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Bozan, “Sağlık- Der Genel Merkezimiz ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği tüm Türkiye genelinde kan bağışı kampanyasında bulunuyoruz. Bizde bu kapsamda Adıyaman’da kan bağışı gerçekleştiriyoruz. ‘İyilik senin kanında var’ sloganıyla tüm Türkiye’de kan bağışı yapılıyor. Kan bağışını teşvik etmeye toplumda bir farkındalık oluşturmaya yönelik bir projedir bu. Kan sürekli olan bir ihtiyaçtır. İhtiyacı olan hastalara vatandaşlarımıza destek olmak katkıda bulunmak sağlık anlamında yardımında bulunmak amacıyla biz de Adıyaman’da bu etkinliği gerçekleştirdik. İnşallah bu sayede hem Türkiye’de hem de Adıyaman’da daha fazla kan başın farkındalığı oluşur” diye konuştu.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz’de kan bağışının yapıldığı stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgiler alarak emeği geçenlere teşekkür etti.