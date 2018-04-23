Adıyaman’da kitap fuarı yoğun ilgi gördü

Açılış sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından fuar alanı gezilerek stantlarda yer alan kitaplar incelendi.

Açılış töreni öncesi konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kitap fuarının hayırlara vesile olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı yapıldı.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş ve çok sayıda kişi katıldı.

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