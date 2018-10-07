ADIYAMAN:
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07 Ekim 2018 Pazar 12:14

Adıyaman’da KPSS heyecanı başladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tüm yurt genelinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Adıyaman’da büyük bir heyecanla başladı.Sınava girecek olan binlerce aday sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri...

Adıyaman'da KPSS heyecanı başladı
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tüm yurt genelinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Adıyaman’da büyük bir heyecanla başladı.

Sınava girecek olan binlerce aday sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara gitti. Binlerce aday, okul girişlerinde oluşturulan güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sınav salonlarına alındı.

Sınav saatine yetişemeyen bazı adaylar sınava alınamayınca moral bozukluğu ile geldikleri okuldan sınava giremeden ayrılmak zorunda kaldı. Sınava giren kişilerin yakınları ise okul bahçelerinde dua ettiler.
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