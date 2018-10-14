ADIYAMAN:
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14 Ekim 2018 Pazar 13:49

Adıyaman’da Narko Rehber projesi anlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve uyuşturucu ile mücadele de toplumun desteğini almak amacıyla hayata geçirilecek olan Narko Rehber projesi, Adıyaman’daki çeşitli kurumların...

Adıyaman'da Narko Rehber projesi anlatıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve uyuşturucu ile mücadele de toplumun desteğini almak amacıyla hayata geçirilecek olan Narko Rehber projesi, Adıyaman’daki çeşitli kurumların çalışanlarına anlatılıyor.

Narko Rehber Projesi, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Madde Kullanımı İle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından kentteki farklı kurum çalışanlarına anlatılıyor. uyuşturucu ile mücadelede yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanması ve toplumun uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının artırılması amacıyla hazırlanan proje ile ilgili son olarak Defterdarlık çalışanlarına bilgi verildi. Konferans salonunda yapılan toplantıda, uyuşturucu ile mücadelede katkı sağlamaları, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması gibi konularda bilgiler paylaşıldı.
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