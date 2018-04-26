ADIYAMAN:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:27

Adıyaman’da parklarda bahar bakımı

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan parklara bahar bakımı yaptı.Yaz mevsimi öncesi kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki parklara ilkbahar...

Adıyaman'da parklarda bahar bakımı
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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan parklara bahar bakımı yaptı.

Yaz mevsimi öncesi kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki parklara ilkbahar bakımı gerçekleştirdi. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, bahar mevsimi boyunca il merkezinde bulunan birçok parkta bakım onarım işinin yapıldığını dile getirdi.

Çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini de söyleyen belediye görevlileri, daha yeşil ve güzel bir Adıyaman için gece gündüze demeden çalışacaklarını belirtti.
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