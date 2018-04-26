Adıyaman’da şehit aileleri şehitlerin hayatını anlattı

Adıyaman’ın Kahta Şehit Mehmet Özbek İlkokulunun ‘Unutmadık, Unutturmayacağız’ projesi kapsamında düzenlediği programda şehit yakınları, öğrencilere şehitlerin hayatını anlattı.

Düzenlenen program öğrencilerin İstiklal Marşı, Arif Nihat Asya’nın Bayrak adlı şiiri ve şehit temalı şiirlerin okumasıyla başladı. Okunan şiirlerin ardından şehit aileleri, öğrencilere ve programa katılanlara şehitlerin hayatını ve şehitlerin hayallerini anlattı. Şehit yakınları, şehitlerden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Şehitlerin hayat hikayelerinin anlatılması sonrası konuşan Kahta ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, şehitlik makamının sıradan bir makam olmadığını vurgulayarak, “Yüce rabbimiz gerektiği zaman, bizlere sorumluluk düştüğü zaman canımızı feda etmeyi bizlere nasip eylesin. Ölüm haktır, ölüm mutlaka ve mutlaka hepimizi yakalayacaktır. Ölüm hak ise niye rabbimizin istediği uğurda olmasın. Neden makamların, mevkilerin ve rütbelerin en üstünü olan şehitlik makamıyla hayatımız son bulmasın. Niye başka şekilde de Allah için canımızı feda etmeyelim. En güzel, en yüksek, mevki ve makamlardan birisi peygamberlere yakın olan şehitlik makamını neden arzulamayalım. Gerektiği zaman her birimiz, en kıymetli olan emanetimiz canımızı dahi bu uğurda vermemiz lazımdır. Bu programı düzenleyen Şehit Mehmet Özbek İlkokuluna, programa katılan şehit ailelerine ve kurum amirlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kahta METEM konferans salonunda gerçekleştirilen programa Kahta ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Altınsoy, Kahta ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, ilçe Jandarma Komutanı Selçuk Çalıkuşu, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, Kahta Şehit Mehmet Özbek İlkokulu Müdürü Mehmet Özen, şehitlerin yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın ardında protokol tarafından şehit ailelerine karanfil verildi.