ADIYAMAN:
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07 Ekim 2018 Pazar 14:02

Adıyaman’da trafik uygulamaları sıklaştırıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.Trafik polis ekipleri tarafından 2. Çevre Yolu üzerinde araç sürücülerine denetim yapıldı. Ekipler, uygulamada...

Adıyaman'da trafik uygulamaları sıklaştırıldı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Trafik polis ekipleri tarafından 2. Çevre Yolu üzerinde araç sürücülerine denetim yapıldı. Ekipler, uygulamada emniyet kemeri kullanan araç sürücülerine duyarlılıkları ve kurallara riayet etmeleri nedeniyle teşekkür ederken, emniyet kemeri kullanmayan şoförler ise uyarıldı.

Denetimlerde kask ve emniyet kemeri konusunda oldukça hassas olduklarını dile getirerek, araçlarda emniyet kemerinin, motosikletlerde ise kask kullanımının trafik kazalarında ölüm ve yaralanma riskini en aza indirdiğini vurguladı.
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