ADIYAMAN:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:16

Adıyaman’da "Yaman-2" asayiş uygulaması yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde ‘Yaman-2’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 199 polisin 20 bölgede katıldığı asayiş uygulamasında 2 bin 127 şahıs,...

Adıyaman'da 'Yaman-2' asayiş uygulaması yapıldı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde ‘Yaman-2’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 199 polisin 20 bölgede katıldığı asayiş uygulamasında 2 bin 127 şahıs, 571 araç kontrol edildi. Aranan araçlardan 12 araca toplam 9 bin 778 TL para cezası kesilirken 2 araç ise trafikten men edildi. 48 iş yerinin de kontrol edildiği uygulamada aranması olan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği de belirtildi.
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