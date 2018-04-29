ADIYAMAN:
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29 Nisan 2018 Pazar 15:32

Adıyaman’da yetim çocuklar yararına kermes düzenlendi

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen kermesin geliri yetim çocuklara bağışlanacak.Demokrasi Parkı içerisinde 4 gün boyunca açık olacak olan kermese AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Eğitim Bir-Sen Adıyaman...

Adıyaman'da yetim çocuklar yararına kermes düzenlendi
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İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen kermesin geliri yetim çocuklara bağışlanacak.

Demokrasi Parkı içerisinde 4 gün boyunca açık olacak olan kermese AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, İHH Başkanı Mahmut İzci, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyeleri tarafından okunan dualar sonrası açılışı yapılan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, “Yetim dayanışma günleri kapsamında düzenlediğimiz 4 gün sürecek geliri yetimlerimize, ihtiyaç sahiplerine ve muhacir kardeşlerimize dağıtacağız. Bu kermesimiz 4 gün boyunca Adıyaman halkına açık olacak” diye konuştu.
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