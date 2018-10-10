Adıyaman’ın altın bebek dostu ünvanı onaylandı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü hastane uygulamalarının yanı sıra yaptığı sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağladığı için Adıyaman’ın ‘Altın Bebek Dostu İl’ unvanı...

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü hastane uygulamalarının yanı sıra yaptığı sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağladığı için Adıyaman’ın ‘Altın Bebek Dostu İl’ unvanı onaylandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı da yürütülüyor.

Bu program çerçevesinde, halk sağlığı hizmetleri başkanlıkları ve doğum hizmeti veren hastanelerden oluşturulan ekipler, konu ile ilgili eğitilirken aldıkları eğitim doğrultusunda da hastane uygulamalarında geliştirmeler sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, “Bu düşünceden yola çıkarak anne sütü ve emzirme konularına dikkat çekmek için Türkiye’de bir ilke imza attık ve Adıyaman adalet sarayı ile bir çalışma başlattık. Yapılan bu çalışmalar ve eğitimler sonucunda Adıyaman adalet sarayı Türkiye’de bebek dostu kurum unvanını alan sağlık kurumları dışında ilk resmi kuruluş oldu. Adıyaman adalet sarayının bu unvanı almasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim” diye konuştu.

Adıyaman Sağlık Bakanlığı tarafından altın bebek il dostu plaketi ile ödüllendirildi.