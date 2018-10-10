ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:33

Adıyaman’ın altın bebek dostu ünvanı onaylandı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü hastane uygulamalarının yanı sıra yaptığı sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağladığı için Adıyaman’ın ‘Altın Bebek Dostu İl’ unvanı...

Adıyaman'ın altın bebek dostu ünvanı onaylandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü hastane uygulamalarının yanı sıra yaptığı sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağladığı için Adıyaman’ın ‘Altın Bebek Dostu İl’ unvanı onaylandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı da yürütülüyor.

Bu program çerçevesinde, halk sağlığı hizmetleri başkanlıkları ve doğum hizmeti veren hastanelerden oluşturulan ekipler, konu ile ilgili eğitilirken aldıkları eğitim doğrultusunda da hastane uygulamalarında geliştirmeler sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, “Bu düşünceden yola çıkarak anne sütü ve emzirme konularına dikkat çekmek için Türkiye’de bir ilke imza attık ve Adıyaman adalet sarayı ile bir çalışma başlattık. Yapılan bu çalışmalar ve eğitimler sonucunda Adıyaman adalet sarayı Türkiye’de bebek dostu kurum unvanını alan sağlık kurumları dışında ilk resmi kuruluş oldu. Adıyaman adalet sarayının bu unvanı almasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim” diye konuştu.

Adıyaman Sağlık Bakanlığı tarafından altın bebek il dostu plaketi ile ödüllendirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku