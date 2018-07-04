Adıyamanlı sporcular Doğan’a boks eldiveni hediye etti

Adıyamanlı kick boks sporcuları Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Doğan’ı ziyaret ederek, kick boks eldiveni hediye etti.03-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasına Adıyaman’dan 6 sporcu katıldı....

Adıyamanlı kick boks sporcuları Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Doğan’ı ziyaret ederek, kick boks eldiveni hediye etti.

03-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasına Adıyaman’dan 6 sporcu katıldı. Kick Boks Güneydoğu Bölge Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Doğan’ı makamında ziyaret etti. Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Doğan’a kick boks eldiveni hediye edildi.

Kick Boks Güneydoğu Bölge Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan, ilgi ve alakasından dolayı Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Doğan’a teşekkür etti.