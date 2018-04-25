ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:34

Adıyamanlı tenisçiler Malatya’dan dereceyle döndü

Malatya’da düzenlenen 16 yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvasında mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu tenisçiler derecelerle döndü.Tenis Antrenörü Mehmet İnan koordinesinde turnuvaya katılan Adıyaman Belediyespor Tenis Takımı oyuncularından Nilsu...

Adıyamanlı tenisçiler Malatya'dan dereceyle döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya’da düzenlenen 16 yaş 2x4 Hafta Sonu Turnuvasında mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu tenisçiler derecelerle döndü.

Tenis Antrenörü Mehmet İnan koordinesinde turnuvaya katılan Adıyaman Belediyespor Tenis Takımı oyuncularından Nilsu Sargınalp ilk turda oynadığı üç maçı da kazanarak grubunu birinci tamamladı ve finale çıktı. Final maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Berfin Demir’e mağlup olan Nilsu Sargınalp turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Adıyaman Belediyesporlu bir diğer sporcu Nil Safir Bağcı ise gruplarda oynadığı üç maçın ikisini kazanarak gruptan çıkmayı başardı. 3.’lük maçında Malatya Tenis ve Dağcılık Kulübü oyuncusu Buket Türk’ü 2-0 yenen 14 yaşındaki Nil Safir Bağcı, ilk kez katıldığı bir turnuvadan 3. olarak ayrılmayı başardı. Adıyaman Belediyesporlu Nevzat Baran Sert ise gruplardaki üç maçın ikisini kazanarak grubunu ikinci sırada tamamladı.

Turnuva hakkında bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Tenis Antrenörü Mehmet İnan, oyuncularını kutlayarak, kendilerine her zaman destek veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve diğer yöneticilere teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku