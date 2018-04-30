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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:14

AK Parti Aday Adayı Özet İslam aleminin Berat Kandilini kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet, İslam aleminin mübarek Berat Kandilini kutladı.Hayatın her alanında çeşitli dönüm noktalarının olduğunu vurgulayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet, “Bunlardan bazıları...

AK Parti Aday Adayı Özet İslam aleminin Berat Kandilini kutladı
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet, İslam aleminin mübarek Berat Kandilini kutladı.

Hayatın her alanında çeşitli dönüm noktalarının olduğunu vurgulayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet, “Bunlardan bazıları milli ve dini günlerdir. Bu mübarek günlerden biri de, Berat Kandilidir. Berat’ın özünde günahlardan arınma, Yüce Allah’ın rahmetine ulaşma ve bağışlanma vardır. İlahi rahmet ve mağfiret bu gecede doruk noktasına ulaşır. Peygamber Efendimize (S.A.S), ümmetine şefaat hakkının bu gecede verileceği bildirilmiştir. Leyle-i Berat, günahların affolunması, nefsin esaretinin sona ermesi, Rahmet-i Rahman ile kuşatılma gecesidir. İman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizle muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için, bu mübarek geceyi fırsat bilmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, terörle mücadelede şahadet şerbetini içen şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
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