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26 Nisan 2018 Perşembe 20:16

AK Parti Adıyaman İl Başkanı istifa etti

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan partisinden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı. 23 ve...

AK Parti Adıyaman İl Başkanı istifa etti
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan partisinden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı. 23 ve 24’üncü dönem AK Parti Adıyaman milletvekili olarak görev yapan, daha sonra AK Parti Yerel Yönetimler ve Güneydoğu Anadolu sorumlusu olan Mehmet Erdoğan, partisinin Adıyaman İl Başkanlığına getirildi. Erdoğan, 27’nci dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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