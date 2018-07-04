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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:11

AK Parti il yönetimi Başkan Kutlu ile bir araya geldi

AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin ile AK Parti İl Teşkilat Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret etti.Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin...

AK Parti il yönetimi Başkan Kutlu ile bir araya geldi
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AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin ile AK Parti İl Teşkilat Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkan Vekili Mehmet Dağtekin ile AK Parti İl Teşkilat Başkanı Emrah Erkan Bulucu’yu makamında ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti İl Başkan Vekili Dağtekin, seçim sürecinde gösterdiği yoğun gayretlerden dolayı Belediye Başkanı Kutlu’ya teşekkür etti. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin geleceğinin belirleneceği seçimler için partinin her mensubunun gece gündüze demeden yoğun bir şekilde çalıştığına dikkat çekerek, elde edilen başarıdan dolayı tüm teşkilatı kutladı.
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