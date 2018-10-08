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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:54

AK Parti’de mahalle temsilcileriyle toplandı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış başkanlığında, merkez ilçe mahalle başkanları toplantısı düzenlendi.Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin,...

AK Parti'de mahalle temsilcileriyle toplandı
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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış başkanlığında, merkez ilçe mahalle başkanları toplantısı düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve mahalle başkanları katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklamada bulunan Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, “Düzenlemiş olduğumuz toplantıya 33 mahallemizin AK Parti mahalle başkanları iştirak etti. Toplantıda yaklaşan yerel seçimler öncesi yapılması gerekenler. Teşkilatın durumu hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sandık bazlı çalışma, seçmenlerle yüz yüze temas, halkımıza doğrudan ulaşabilecek yol ve yöntemler üzerinde istişare ettik. Bugünde mahalle başkanlarımız mahalleriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tabi AK Parti olarak bizler sadece seçimden seçime sahaya inen, çalışma yapan bir parti değiliz. Bizler her seçimin hemen ertesi günü yeniden bir seçim varmış gibi yoğun bir şekilde partimizin her kademesi çalışmalarını sürdürmekte. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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