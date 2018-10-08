ADIYAMAN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:15

Alev alan tüp paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir ikametin mutfak kısmında alev alan tüpten dolayı korku ve panik yaşandı.Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi 1871 Sokak içerisinde bulunan Bahattin Kural’a, ait ikametin mutfak kısmında bulunan tüp bilinmeyen nedenlerden...

Alev alan tüp paniğe neden oldu
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Adıyaman’da, bir ikametin mutfak kısmında alev alan tüpten dolayı korku ve panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi 1871 Sokak içerisinde bulunan Bahattin Kural’a, ait ikametin mutfak kısmında bulunan tüp bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Tüpün alev aldığını gören ev sahibi alevlere müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın yapılan çalışmaların ardından söndürülürken ikametin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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