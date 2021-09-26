Alevi Kültür Derneği Başkanı Tanrıverdi’den, Başkan Kılınç’a Ziyaret

Adıyaman’da her kesimle sıcak ilişkiler kuran Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi’yi makamında ağırladı.

Makamında ziyaret ettiği Başkan Kılınç’la sohbet eden dernek başkanı Tanrıverdi, Başkan Kılınç’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi’ye teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise Adıyaman’ın barış ve huzur kenti olduğunu dile getirerek, “Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Ali Rıza Tanrıverdi’ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim Göreve geldiğimizden beri dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeden herkese hizmet vermenin gayesi içindeyiz” şeklinde konuştu.