Alkali su ile daha uzun yaşam

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Üreme Genetiği Uzmanı ve Tıbbi Genetik Danışmanı Prof. Dr. Haydar Bağış, alkali su tüketiminin uzun ömürlülüğü desteklediğini ve sağlıklı olduğunu kaydetti.Prof. Dr. Haydar...

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Üreme Genetiği Uzmanı ve Tıbbi Genetik Danışmanı Prof. Dr. Haydar Bağış, alkali su tüketiminin uzun ömürlülüğü desteklediğini ve sağlıklı olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Haydar Bağış, alkali suyun yüksek pH değeri olan ticari olarak temin edilebilir su olarak adlandırıldığını ve PH, suyun asit baz dengesinin bir ölçüsü olduğunu söyledi.

Haydar Bağış, tipik olarak, doğal suyun pH’sı 6.5 ile 8.5 arasında değişir ve karbon dioksit-bikarbonat-karbonat denge sistemi tarafından kontrol edildiğini belirterek, “Suyun pH değeri, aşındırıcı su, sıhhi tesisat sisteminin bakır ve kurşunu olan metalleri çözme kapasitesine sahiptir, bu da içme suyundaki metal konsantrasyonunu arttırır ve sağlıkla ilgili sorunlara yol açar.PH değeri 7’den az olan asidik su, alkali suya göre daha koroziftir. Bu nedenle, suyun pH’ını yükseltmek için alkali kimyasallarla işlenmesi, su tahrişini azaltmanın en iyi önlemlerinden biri olarak kabul edilir.

Alkali su, suyun asidik ve alkalin bileşenlerini ayıran su elektroliziyle üretilebilir. Kayalardan akan doğal su da mineralleri toplar ve doğada alkali hale gelir. Benzer şekilde, elektrolize su, hidrojen ile yüksek oranda doymuş olan kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerden de üretilebilir. Bu özel su türü alkali indirgenmiş su olarak bilinir” dedi.

Alkali suyun sağlık ile ilgili faydalarını açıklayan Haydar Bağış, “Birçok çalışma alkali su tüketiminin sağlık üzerine faydalı etkileri olduğunu iddia etmiştir. Örneğin, alkali iyonize suyun oral yoldan verilmesinin, kandaki glukoz, kolesterol ve trigliserit düzeylerinde bir azalmaya neden olduğu ve metabolik bozuklukla uyarılan farelerde serbest radikal üretimini baskılayarak metabolik işlevselliği geliştirdiği gözlenmiştir. Ayrıca pankreatik beta hücrelerini oksidatif hasarlardan korur. Ayrıca, alkali su, obez farelerde kolesterol homeostazını düzenleyerek kilo alım oranını azaltmaya yardımcı olur.

Son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda, alkali suyun, aşırı serbest radikal oluşumu gibi, hemodiyalizin olumsuz yan etkilerini azalttığı gösterilmiştir. İdrar kesesi taşı durumunda alkali su, melamin atılımını hızlandırır ve mesane içinde birikmesini önler ve bu da mesane taşı ile ilişkili patolojik durumları iyileştirir.

Alkalin suyunun pH’sı daha yüksek olduğu için, midede nötralize edici asitlerin doğal kapasitesi, gastrik hiperakidite, diyare, vb. gibi gastrointestinal (mide, bağısak) sistem rahatsızlıklarının tedavisinde iyi bir seçimdir. Laringofaringeal ve gastroözofageal reflü hastalıkları durumunda alkali su mide içindeki asidi nötralize ederek reflü hastalığından sorumlu bir endopeptidaz olan pepsin geri dönüşümsüz bir şekilde etkisiz hale getirir. Sağlıklı yetişkinlerde egzersize bağlı dehidratasyon durumunda, elektrolize alkali suyun, kanın viskoz özelliklerini belirleme katsayısı olan yüksek kesimli kan viskozitesini azalttığı gösterilmiştir.

İlginç bir şekilde, alkali su tüketimi de uzun ömürlülüğü desteklemede yararlı etkiler göstermiştir.

Alkali su ile uygulanan fareler, normal su ile uygulanan muadillerine kıyasla daha iyi bir sağ kalım oranı göstermiştir” ifadelerini kullandı.