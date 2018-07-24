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24 Temmuz 2018 Salı 13:37

Altınşehir mahallesinde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir mahallesinde asfalt çalışmaları sürüyor.Adıyaman Belediyesi, sürdürdüğü asfalt çalışmalarına Altınşehir mahallesinde devam ediyor.Altınşehir mahallesi 3035, 3037 ve...

Altınşehir mahallesinde asfalt çalışması
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınşehir mahallesinde asfalt çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Belediyesi, sürdürdüğü asfalt çalışmalarına Altınşehir mahallesinde devam ediyor.

Altınşehir mahallesi 3035, 3037 ve 3342 numaralı sokaklarda asfaltlama çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde mahalledeki asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konu ile ilgili memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.
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