Altınşehir Mahallesinde taziye evi inşaatı hızla devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından, Altınşehir Mahallesinin Kuzey kesiminde yapımı devam eden taziye evi inşaatı hızla devam ediyor.Altınşehir Mahallesinin Kuzey kısmında yapımına başladığı taziye evinin inşaat çalışmalarını yoğun bir...

Adıyaman Belediyesi tarafından, Altınşehir Mahallesinin Kuzey kesiminde yapımı devam eden taziye evi inşaatı hızla devam ediyor.

Altınşehir Mahallesinin Kuzey kısmında yapımına başladığı taziye evinin inşaat çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Adıyaman Belediyesi, inşaatın ikinci katını çıktı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcıları Said Kutlu ve Reşit Bilgin, Fen İşleri Müdürü Abidin Sağlam’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İnşaatın tamamını kısa süre içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen belediye görevlileri, "Kısa süre önce yapımına başladığımız Altınşehir Mahallesinin Kuzey kısmındaki taziye evinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekiplerimiz, inşaatın ikinci katına çıkmış durumda. Bayan ve erkekler için iki kat olarak inşa edilecek olan taziye evinin tamamını kısa sürede bitirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.