Altınşehir Mahallesine yürüyüş parkı yapılıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesine yürüyüş parkı kazandırılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun göreve gelmesinden sonra sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi,...

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesine yürüyüş parkı kazandırılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun göreve gelmesinden sonra sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, kentleşmenin en yoğun yaşandığı Altınşehir Mahallesine Yürüyüş Parkı kazandırmak için çalışmalara başladı. Altınşehir Mahallesinin Güney kısmında başlayan çalışmaları yerinde inceleyen belediye görevlileri, içerisinde EPDM yürüyüş yolu ve yeşil alanın olacağı parkın kısa süre içerisinde tamamlanması için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Altınşehir Mahallesi Muhtarı Yaşar Tohumcu ile mahalle sakinleri ise nüfusu her geçen gün artan mahallenin, yapılan yatırımlarla daha da değerlendiğini söyleyerek, gayretli çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.