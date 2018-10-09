Amatör Spor Haftası tören ile başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, kutlamaları düzenlenen törenle başladı.Her yaştan insanın spor yapabileceği, düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını...

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Her yaştan insanın spor yapabileceği, düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması ve sporda farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde Yeni Mahalle Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış seronomisinde, cimanstik, güreş, karate ve kick boks branşlarında sporcular gösteriler yaptı. Etkinliği 38 farklı spor branşında sporcular katıldı.

8-14 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Amatör Spor Haftası etkinlikleri açılış törenine Adıyaman Vali Yardımcıları Ayhan Akpay ve Adem Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, spor kulübü başkanları, spor derneklerinin temsilcileri, hakemler, okul müdürleri, sporcular, gençler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Amatör Spor Haftasının amaçlarına dikkat çekerek, "Sporun bir ülkedeki birleştirici gücünü hepimiz görmekteyiz. İlimizde de spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, çocuklarımızı da zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı birer nesiller olabilmelerini sağlayabiliriz. Her yaştan insanın spor yapması ve spora yeni yüzler kazandırmak amacıyla amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında birçok branşta sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.