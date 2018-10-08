ADIYAMAN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:38

Anestezi ve yoğun bakımda koruyucu mekanik ventilasyon toplantısı yapıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Çukurova Şubesi tarafından Anestezi ve Yoğun Bakımda Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Farkındalık toplantısı düzenlendi.Programa İl Sağlık Müdürü...

Anestezi ve yoğun bakımda koruyucu mekanik ventilasyon toplantısı yapıldı
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Çukurova Şubesi tarafından Anestezi ve Yoğun Bakımda Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Farkındalık toplantısı düzenlendi.

Programa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, TARD Genel Sekreteri Prof. Dr. Jülide Ergil, TARD Çukurova Şubesi Başkanı Prof.Dr. Hakkı Ünlügenç, akademisyenler, öğretim görevlileri ve bölgenin 12 ilinden 111 uzman hekim katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Adıyaman’da da son 15 yılda sağlık hizmetlerinde büyük bir değişim olmuş, değişen ve iyileştirilen fiziki alanlar ile beraber hizmet sunumuda değişmiştir. Bu gün 60 civarında yatağın 3. Basamak olduğu toplam 117 yoğun bakım yatağı ile hizmet vermekteyiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinin bu sempozyumlara verdiği desteğin sağlık hizmetlerine olan katkısı çok açıktır. Bu anlamda tüm dernek yöneticileri ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. Prof. Dr. Hakkı Ünlügenç ise, “TARD’ın Çukurova Şubesi olarak, huzur ve hoşgörü kenti olan Adıyaman’da bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bölgemizdeki öğretim üyeleri, uzman ve asistanlarımıza ve bilime hizmet edebilmek anlamında yönetim kurulu olarak bu tür toplantı ve aktivasyonların Adana ilimizin dışında başka ilerde de yapılması kararını almıştık. Böyle bir uygulamanın hem bilginin yaygınlaşması hem de iller arasındaki iletişim ve işbirliğinin artırılması konusunda önemli kazanımlar sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu tür bir aktivasyonun bizden sonra gelecek yönetim kurullarına da örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Burhan Dost katkılarından dolayı Çukurova Şubesi Başkanı Prof.Dr. Hakkı Ünlügenç’e teşekkür plaketi takdim etti.
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