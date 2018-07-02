ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:05

Araç ile ağaç arasına ayağı sıkıştı

Adıyaman merkez Ali Dağı Ormanlık alanda araç ile ağaç arasında ayağı sıkışan kişiyi ekipler kurtardı.Edinilen bilgiye göre, 02 AEE 053 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Taylan Doğan park ettiği aracın el frenini çekmeyi unuttu....

Araç ile ağaç arasına ayağı sıkıştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman merkez Ali Dağı Ormanlık alanda araç ile ağaç arasında ayağı sıkışan kişiyi ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 02 AEE 053 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Taylan Doğan park ettiği aracın el frenini çekmeyi unuttu. Araçtan indikten sonra aracın hareket ettiğini gören sürücü, seyir halindeki araca binerek el frenini çekmek istedi. Araca bindiği esnada bir ayağı dışarıda olan Taylan Doğan el frenini çekemeden, ağaç ile araç arasına ayağı sıkıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince 112, itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri ağaç ile araç arasına sıkışan bacağı sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku