Aranan 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranması olan 4 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından yağma suçundan aranan E.E.B., dolandırıcılık suçundan aranan K.Ç., çocuğun soyadını değiştirmek suçundan aranan V.Y., ile motosiklet hırsızlığı suçundan aranan G.M., isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.