Adıyaman Il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerinde son bir ay içerisinde aranması olan 23 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, suçlulara çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yağma, tehdit, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu gibi konulardan dolayı aranması olan 23 şahıs son 1 ay içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Suça karşı yapılan titiz çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurguladı.