Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen arı yetiştiriciliği kursu tamamlandı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen...

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen arı yetiştiriciliği kursu tamamlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kursa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Toplam 61 kursiyere sertifikalı arıcı olmaları konusunda 80 saat süren kurs verildi. Kursiyerlere, arı bakımı, bal üretimi, arı ürünleri üretimi ve arı hastalıkları gibi konular hakkında eğitim aldı. İl Müdürlüğü Arıcılık Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Mahmut Hakan Baybatmaz ve Sert Kabuklu Meyve Araştırma Enstitüsü İl Müdür Yrd. Ziraat Yüksek Mühendisi Atilla Öztokmak konu uzmanı olarak eğitim verdi. Kursa katılan kursiyerlerden 40 kişi kurs sonunda sertifika almaya hak kazandı. Düzenlenen kurs ile ilgi olarak açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan,

"Arı yetiştiriciliğine il genelinde yoğun talep olduğunu, bunun eğitimle desteklenmesi gerektiğini biliyoruz. Müdürlüğümüz olarak Adıyaman arıcılığının geliştirilmesi için yoğun çalışmalarımız ve projelerimiz devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde farklı konularda kurs açmaya devam edilecektir. Hedefimiz cumhuriyetimizin 100. Yılında il genelinde 100 bin dekar ekili badem alanı ve 100 bin arı kovanı sayısına ulaşmaktır" diye konuştu.