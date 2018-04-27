ASP müdürlüğünden, SED yardımı alan ailelere eğitim

Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğünden Sosyal Ekonomik Destekten (SED) faydalanan ailelere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Düzenlenen eğitime sosyal hizmet merkezi müdür yardımcıları, sosyal çalışmacılar, kurum personelleri ve Adıyaman Üniversitesi akademisyenleri katıldı. Müdürlük konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İl Koordinasyon Sekretarya Sorumlusu Sosyal Çalışmacı Bedriye Bozat ile Adıyaman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Murat Şakir Ceyhan tarafından eğitim verildi.

Düzenlenen eğitimde, aile içi iletişim, sorun çözme becerileri, ebeveynlerin çocuklarına karşı davranış biçimleri, eğitimin çocuğun hayatındaki yeri ve önemi, çocukların okula uyumlarının nasıl sağlanabileceği gibi konular ele alındı.