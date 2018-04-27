ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 15:27

ASP müdürlüğünden, SED yardımı alan ailelere eğitim

Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğünden Sosyal Ekonomik Destekten (SED) faydalanan ailelere yönelik eğitim programı düzenlendi.Düzenlenen eğitime sosyal hizmet merkezi müdür yardımcıları, sosyal çalışmacılar, kurum personelleri...

ASP müdürlüğünden, SED yardımı alan ailelere eğitim
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğünden Sosyal Ekonomik Destekten (SED) faydalanan ailelere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Düzenlenen eğitime sosyal hizmet merkezi müdür yardımcıları, sosyal çalışmacılar, kurum personelleri ve Adıyaman Üniversitesi akademisyenleri katıldı. Müdürlük konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İl Koordinasyon Sekretarya Sorumlusu Sosyal Çalışmacı Bedriye Bozat ile Adıyaman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Murat Şakir Ceyhan tarafından eğitim verildi.

Düzenlenen eğitimde, aile içi iletişim, sorun çözme becerileri, ebeveynlerin çocuklarına karşı davranış biçimleri, eğitimin çocuğun hayatındaki yeri ve önemi, çocukların okula uyumlarının nasıl sağlanabileceği gibi konular ele alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku