ADIYAMAN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:01

Av yasağında balık tutan şahıslar yakalandı

Adıyaman’da, balık yasağına rağmen Atatürk Barajı Göletinde balık tutan 2 şahıs yakalandı.

Av yasağında balık tutan şahıslar yakalandı
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Adıyaman’da, balık yasağına rağmen Atatürk Barajı Göletinde balık tutan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Kızılcapınar Köyü yakınlarında, Atatürk Barajı Göletine 50 metre uzunluğunda ağ atan B.B., ile 40 metre uzunluğunda ağ atan H.B., isimli iki şahıs yakalandı.

Yakalanan her iki şahsın baraja attıkları ağlar toplanarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edilirken B.B., ile H.B., isimli şahıslara bin 322 TL para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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