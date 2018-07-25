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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:51

Aydın: “Tarihi Tuz Hanının yapım ihalesi yapıldı”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tarihi Tuz Hanı ile ilgili yapım ihalesinin yapıldığını açıkladı.Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman merkezde bulunan Tarihi Tuz Hanı kamulaştırması için 2006 yılından bu yana süren hukuki süreç...

Aydın: 'Tarihi Tuz Hanının yapım ihalesi yapıldı”
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tarihi Tuz Hanı ile ilgili yapım ihalesinin yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman merkezde bulunan Tarihi Tuz Hanı kamulaştırması için 2006 yılından bu yana süren hukuki süreç sonuçlandığını, Adıyaman İl Özel İdaresi lehine kamulaştırmasının tamamlandığını söyledi.

Tarihi Tuz Hanıyla ilgili anlaşma sağlanarak ödemesinin yapıldığı ve kamulaştırmasının yapıldığını ifade eden Ahmet Aydın, “Tuz Hanı Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri ivedi şekilde tamamlanmıştır. 2018 yılında Tuz Hanı’nın yapımı ile ilgili İpekyolu Kalkınma Ajansına sunulan projeye istinaden, Tuz Hanı Projesi 1 milyon TL hibe kazanmıştır. Geri kalan ödeneklerin tamamı İl Özel İdaresi tarafından ödenecek olup 25 Temmuz 2018 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır.

Adıyamanımızın kültürel ve tarihi zenginliklerine sahip çıkmanın yanı sıra, milletimizin ve köklü medeniyetimizin hizmetine sunma noktasında gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tarihi Tuz Hanının yapım ihalesinin şimdiden hemşerilerimize ve memleketimize hayırlara vesile olmasını diler, geçmişimize sahip çıkarak gelecek nesillerin de bu tarihi mirasdan istifade etmeleri için çaba sarf eden milletvekili arkadaşlarımız, Adıyaman Valimiz Nurullah Naci Kalkancı, il genel meclisi üyelerimiz, özel idare personelimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
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