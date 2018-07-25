ADIYAMAN:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:11

Bağ evinde esrar ele geçirildi

Jandarma ekipleri Adıyaman’da şüpheli bir şahsın bağ evinde yaptıkları aramada 2.5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenice köyünde Z.I. isimli şahsın bağ evinde uyuşturucu olduğu...

Bağ evinde esrar ele geçirildi
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Jandarma ekipleri Adıyaman’da şüpheli bir şahsın bağ evinde yaptıkları aramada 2.5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenice köyünde Z.I. isimli şahsın bağ evinde uyuşturucu olduğu yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri bağ evine operasyon düzenledi. Bağ evinde arama yapan jandarma ekipleri, 2 buçuk kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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