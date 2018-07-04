Bahçelievler mahallesinde freze çalışması başladı

Daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalara Bahçelievler Mahallesindeki sokaklarda devam eden Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen sokaklarda asfalt öncesi freze çalışması gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinin bazı sokaklarında asfalt öncesi freze çalışmalarına başladı.Daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalara Bahçelievler Mahallesindeki sokaklarda...

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