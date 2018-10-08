Bakan Yardımcısı Samsat’ta deprem konutlarında incelemede bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve diğer ilgililer ile birlikte...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve diğer ilgililer ile birlikte Samsat ilçesine gelen İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’yı prefabrik hükümet konağı önünde Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Belediye Başkanı Yusuf Fırat, kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları ile vatandaşlar karşıladı.

Kaymakamlık Makamında Bakan Yardımcısı Çataklı’ya, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız tarafından 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem konusunda bilgiler sunuldu.

Daha sonra Samsat Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekiler, depremde evleri ağır hasarlı olup hak sahibi olan vatandaşlara yaptırılan evlerde incelemelerde bulundu.

Bakan yardımcısı Çataklı yaptığı açıklamada, deprem ve sonrasında yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak yetkililerden bilgi aldığını, kendilerinin de konunun yakın takipçisi olarak vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi konusunda gerekli bütün çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.

Çataklı, "Valimiz, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızdan depremden sonra yapılan çalışmalar ile ilgili olarak dile getirilen sorunları dinledik, çözüm yolların hakkında görüştük. Depremler zor süreçlerdir, dolayısıyla çözümler de bazen zaman alabiliyor ama olabildiğince yaşanan sorunların daha seri, daha çabuk çözülebilmesi için de devletimizin imkanları ölçüsünde gayret göstereceğiz" diye konuştu.