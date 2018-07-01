Başıboş eşek sürücülere zor anlar yaşattı

Adıyaman’da yolun ortasında gezinen bir eşek sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.Şehrin en işlek bölgelerinden Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bir eşek sürücülere zor anlar yaşatarak kazalara davetiye çıkardı. Cadde...

Adıyaman’da yolun ortasında gezinen bir eşek sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.

Şehrin en işlek bölgelerinden Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bir eşek sürücülere zor anlar yaşatarak kazalara davetiye çıkardı. Cadde üzerinde seyir halindeki araçların önüne atlayan eşek yüzünden birçok sürücü ani manevralar yaptı. Başıboş hayvan daha sonra vatandaşlar tarafından kovalanarak yolun kenarına çıkarıldı.