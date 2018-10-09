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09 Ekim 2018 Salı 09:02

Başkan Anaç: “Üretici değil işletmeler zam yapıyor”

Adıyaman Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Nuri Anaç, yapılan zamlar ile ilgili yaptığı açıklamada, üreticilerin zam yapmadığını belirterek işletmelerin kendilerinin zam yaptığını ifade etti.Adıyaman Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı...

Başkan Anaç: 'Üretici değil işletmeler zam yapıyor”
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Adıyaman Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Nuri Anaç, yapılan zamlar ile ilgili yaptığı açıklamada, üreticilerin zam yapmadığını belirterek işletmelerin kendilerinin zam yaptığını ifade etti.

Adıyaman Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Nuri Anaç, besicilerin et ve et ürünlerine zam yapmadığını belirterek, Kurban Bayramından önceki fiyatlardan satışı yaptıklarını dile getirdi. İşletmelerde et ve süt ürünlerine yapılan zammın üreticiden kaynaklanmadığını vurgulayan Nuri Anaç, “Bayramdan önce 1 torba yem 55 TL iken, şimdi 85 TL oldu. Piyasamızda satış düştü. Etin kilosunu bayramdan önce sattığımız fiyattan veriyoruz. Bizde et fiyatlarında artış yok. Fakir fukara et yesin istiyoruz. Besici şuan yemden dolayı zarar ediyor. Besicinin yemine zam geldi ama ete zam gelmedi.

Diğer ürünlere zam geldi. Bu işte devletin hiçbir suçu yok. İşletmeler kendileri zam yapıyor. Tüketici zara ediyor ama arada ticaret yapanlar para kazanıyor. Besicilerden eti, sütü ucuz alıp pahalı satıyorlar” diye konuştu.
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