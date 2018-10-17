ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:07

Başkan Çırakoğlu seçime hazır olduklarını söyledi

Adıyaman’ın Gölbaşı MHP ilçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, 2019’da yapılacak yerel seçimlerde ilçe ve beldelerde belediye başkanlıklarına talip olduklarını açıkladı.MHP ilçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu 2019’da yapılacak yerel...

Başkan Çırakoğlu seçime hazır olduklarını söyledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adıyaman’ın Gölbaşı MHP ilçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, 2019’da yapılacak yerel seçimlerde ilçe ve beldelerde belediye başkanlıklarına talip olduklarını açıkladı.

MHP ilçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu 2019’da yapılacak yerel seçimlerde MHP’nin liyakatli kadroları ile belediyecilikte yeni bir çağ açacaklarını vurguladı.

Çırakoğlu, “Yarım asırlık şanlı mazisiyle Milliyetçi Hareket Partisi, Allah’ın izniyle Mart 2019 yerel seçimlerine damgasını vuracaktır. Tüm Türkiye’de MHP’nin liyakat sahibi ve tecrübeli kadroları belediyecilikte yeni bir çağ açacaktır. Halkımız ihtiyaç duyduğu kan değişikliğine Mart 2019’da gidecek ve 3 hilal imzasıyla şahlanacaktır. Tam anlamıyla hizmet alamadığını düşündüğümüz ilçemiz ve beldelerimizi alt ve üst yapıdan turizme birçok alanda ayağa kaldıracak nitelikli kadrolar Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıdır. Kapısı 7’den 70’e herkese açık, her mahalleye eşit ve adil hizmetin yapılacağı şeffaf bir yönetim anlayışı ile hizmet edebilmek için kolları sıvamış bulunmaktayız. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz yoklamalar ve istişareler neticesinde yerel seçimlerde adaylarımızı belirleyeceğiz” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku