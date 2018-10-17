Başkan Çırakoğlu seçime hazır olduklarını söyledi

Adıyaman’ın Gölbaşı MHP ilçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, 2019’da yapılacak yerel seçimlerde ilçe ve beldelerde belediye başkanlıklarına talip olduklarını açıkladı.

MHP ilçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu 2019’da yapılacak yerel seçimlerde MHP’nin liyakatli kadroları ile belediyecilikte yeni bir çağ açacaklarını vurguladı.

Çırakoğlu, “Yarım asırlık şanlı mazisiyle Milliyetçi Hareket Partisi, Allah’ın izniyle Mart 2019 yerel seçimlerine damgasını vuracaktır. Tüm Türkiye’de MHP’nin liyakat sahibi ve tecrübeli kadroları belediyecilikte yeni bir çağ açacaktır. Halkımız ihtiyaç duyduğu kan değişikliğine Mart 2019’da gidecek ve 3 hilal imzasıyla şahlanacaktır. Tam anlamıyla hizmet alamadığını düşündüğümüz ilçemiz ve beldelerimizi alt ve üst yapıdan turizme birçok alanda ayağa kaldıracak nitelikli kadrolar Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıdır. Kapısı 7’den 70’e herkese açık, her mahalleye eşit ve adil hizmetin yapılacağı şeffaf bir yönetim anlayışı ile hizmet edebilmek için kolları sıvamış bulunmaktayız. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz yoklamalar ve istişareler neticesinde yerel seçimlerde adaylarımızı belirleyeceğiz” diye konuştu.