Başkan Dağtekin: “Mevcut teşkilat ile görevi yürüteceğim”

AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Dağtekin, basın açıklaması yaparak, mevcut teşkilat ile yoluna devam edeceğini söyledi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve parti yönetimiyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Mehmet Dağtekin, görevi teşkilatın tüm kademeleriyle birlikte en iyi şekilde yapmanın gayretinde olacağını söyledi.

Mehmet Dağtekin basın açıklamasında, “AK Parti ailesi olarak birlikte çalışır, birlikte mücadele verir, bir yerlere gelir, yer değiştirme olduğunda kardeşçe yerlerimizi birbirimize bırakarak birbirimize yardımcı oluruz. Yedi ay önce Mehmet Erdoğan’ın başkanlığında ki yönetimde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Kendisi milletvekili aday adayı oldu. Sonrada başkan vekili olarak görevi yürütmeye çalıştık.

Teşkilatlarımızla birlikte seçim sürecinde çok güzel bir gayret ortaya koyduk. Teşkilatımızın buradaki teveccühleri, genel merkezimizin kararı, Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Allah’ın izni ile il başkanı olarak atandım. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Mevcut teşkilat yapısıyla görevini yürüteceğini dile getiren Dağtekin, “Genel merkez bazı il başkanlarına önceden teşkilatımızla çalışmak ister misiniz diye sordu. Ben bu teşkilatla yol yürüdüğüm ve teşkilatın içinde bulunduğum için arkadaşlarımla birlikte bu işi sürdüreceğimi söyledim. Genel merkezimiz bu doğrultuda kararını verdi. Teşkilat olarak bütün birimlerin hiçbir yerine dokunmadan birlikte çalışmak isteriz. Ama bu çalışma esnasında ‘yoruldum’ diye bilir, mecburiyetten ayrılmak isteyen olabilir onlara da saygı duyarım. Herkeste azim ve heyecan var, partiye bağlılık var. Başkanvekilliği döneminde eksikliklerimizi gidereceğiz. İnşallah en önemli maddemiz istişare olacaktır. Teşkilatımızda da bu dirayeti görüyorum. Büyük kongre sonrasında yerel seçimlerin çalışmaları başlar. İnşallah yerel seçimlerde en iyi sonucu alacağız” diye konuştu.