Başkan Dağtekin’den 6-7 Ekim olayları açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 6-7 Ekim olaylarının yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır’da, 6-7 Ekim 2014’te Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesi ile ilgili Başkan Dağtekin, birlik ve beraberlik mesajları vererek teröre tepki gösterdi. Başkan Dağtekin, "6- 7 Ekim olayları aslında bizlerin üzerinde oynanan oyunların ne ilki ne de sonuydu. Başlangıcı var, sonu da halen devam ediyor. Ülkemizde de maalesef yanlışın, batının, kötünün temsilcileri bizlerin üzerinde sürekli oyunlar oynamışlardır. Kardeşi kardeşe düşman etmek istemişlerdir. Ama özellikle Güneydoğu ve Doğunun insanı, Kürt olan insanlarımız Allah’a hamd olsun ki inanç değerleri yönüyle düşünce dünyası yönüyle sürekli Allah’ın resulünü peygamberine kitabını hiçbir zaman başka değerlere değiştirmemişlerdir. Değiştirmedikleri içinde başkalarının planları, projelere her zaman akamete uğramıştır. Aslında o gün büyük bir proje uygulayacaklardı, o gün iç savaş çıkartacaklardı, o gün bir bölgeyi alıp götüreceklerdi, belki bölge sonrası Türkiye’nin bütünlüğünü bitireceklerdi, bunlar onların planlarıydı. Ama Allah’ın planı ise farklıdır Rabbim doğru olanı doğru davranmanın yanındadır. Ben inanıyorum ki biz bu coğrafyanın insanları birbirine karşı eğer düzgün, dürüst bir mantık ortaya koyarsak düşünce yapımız, dünyamız farklı olabilir, partilerimiz, gruplarımız farklı olabilir ama bizler doğru da birleşirsek, İyi de birleşirsek bizlere hiçbir şey olmaz hiçbir güç bizleri yıkamaz, yıldıramaz. Bunları bizim hep birlikte bitirmemiz lazım. Bizler tekrar şu coğrafyanın lideri konumuna hamd olsun liderimiz ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la gelmişiz, o zaman kazandığımız bu kazanımları daha gerilere değil daha iyi yerlere götürmek hepimizin ortak hedefi olmalıdır” diye konuştu.